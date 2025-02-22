كشف نتائج اجتماع جديد للحزبين الكورديين بشأن تشكيل حكومة كوردستان

2025-02-22 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد الوفدان المفاوضان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، اجتماعًا جديداً وصف بالإيجابي في مدينة السليمانية.

وبحسب بيان مشترك للحزبين، ورد لوكالة شفق نيوز، كان الاجتماع مخصصًا لعرض ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين الطرفين، والذي تضمن التقييم السياسي والإجراءات والخطوات المتعلقة بتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان والمؤسسات الأخرى.

خلال الاجتماع، تم طرح ملاحظات وآراء الوفدين التفاوضيين حول مضمون التقرير، كما تمت مناقشة آلية مناسبة لتنظيم وتنسيق القضايا المطروحة والتوصل إلى اتفاق بشأنها.

ولهذا الغرض، قرر الوفدان الاستمرار في الاجتماعات بينهما لتعميق التفاهم والتوصل إلى برنامج مشترك متفق عليه، بما يخدم مصلحة مواطني الإقليم.

و يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية لتسريع تشكيل الحكومة، حيث يبقى التحدي الأكبر أمام الحزبين هو التوصل إلى صيغة توافقية تضمن استقرار الإقليم وتمهّد لمرحلة سياسية أكثر وضوحًا في المستقبل القريب.

وخلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، صباح اليوم أكد قوباد طالباني رئيس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن اجتماع سيكون مهماً بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لمناقشة تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة.

و تشهد العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني جولات تفاوضية متواصلة بهدف التوصل إلى تفاهمات حول تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان.

تأتي هذه المباحثات في ظل تعقيدات سياسية وتأخر في تشكيل الحكومة، مما يجعل التوافق بين الحزبين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار العملية السياسية في الإقليم.