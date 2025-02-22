بيركشاير هاثاواي تحقق قفزة أرباح بنسبة 71٪ وترفع حيازاتها النقدية إلى مستوى قياسي

2025-02-22 19:30:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي، السبت، زيادة هائلة في أرباح الربع الرابع من أعمالها التشغيلية، مدفوعة إلى حد كبير بقطاع التأمين، في حين ارتفعت حيازاتها النقدية إلى مستويات قياسية. قالت المجموعة التي يقودها وارن بافيت إن أرباحها التشغيلية، والتي تشمل الأرباح من الأعمال المملوكة بالكامل للشركة، ارتفعت بنسبة 71٪ إلى 14.527 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. وكان ذلك مدفوعًا بارتفاع هائل بنسبة 302٪ في الاكتتاب التأميني مقارنة بالفترة السابقة من العام، ليصل إلى 3.409 مليار دولار. كما ارتفع دخل الاستثمار في التأمين بنحو 50٪ ليصل إلى 4.088 مليار دولار. كما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 27٪ للعام بأكمله، حيث بلغت 47.437 مليار دولار. في عام 2024، حققت بيركشاير أداءً أفضل مما توقعت، رغم أن 53٪ من أعمالها التشغيلية البالغ عددها 189 شركة سجلت انخفاضًا في الأرباح. وقال بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير، في رسالته السنوية إلى المساهمين: لقد ساعدنا مكسب كبير متوقع في دخل الاستثمار، مع تحسن عائدات سندات الخزانة وزيادة حيازاتنا من هذه الأوراق المالية قصيرة الأجل عالية السيولة بشكل كبير. كما حقق نشاطنا التأميني زيادة كبيرة في الأرباح، بقيادة أداء شركة GEICO. من المؤكد أن بيركشاير حذّرت من أن حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب كاليفورنيا ستؤدي إلى خسارة قبل الضرائب تُقدَّر بنحو 1.3 مليار دولار لأعمالها التأمينية. أنهت بيركشاير هاثاواي عام 2024 بمبلغ 334.2 مليار دولار نقدًا، ارتفاعًا من 325.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث. تأتي هذه الزيادة في السيولة بينما يكافح بافيت للعثور على هدفه الاستثماري الكبير التالي. في رسالته السنوية، دافع بافيت عن الحيازات النقدية الكبيرة، قائلاً: وعلى الرغم مما يراه بعض المعلقين حاليًا على أنه وضع نقدي غير عادي في بيركشاير، فإن الغالبية العظمى من أموالك تظل في الأسهم، ولن يتغير هذا التفضيل. وبينما تحركت ملكيتنا في الأسهم القابلة للتداول إلى الأسفل العام الماضي من 354 مليار دولار إلى 272 مليار دولار، زادت قيمة أسهمنا الخاضعة للرقابة غير المدرجة إلى حد ما، وتظل أكبر بكثير من قيمة المحفظة القابلة للتداول. وأضاف: يمكن لمساهمي بيركشاير أن يطمئنوا إلى أننا سنواصل استثمار غالبية كبيرة من أموالهم في الأسهم. ارتفعت أسهم الشركة من الفئة أ بأكثر من 25٪ في عام 2024. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام