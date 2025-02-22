رئيس الوزراء والعبادي يؤكدان أهمية دعم الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة

2025-02-22 19:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف النصر رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم السبت، على أهمية دعم الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم السبت، رئيس ائتلاف النصر رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".وأضاف البيان، "شهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بجميع مفرداته الخدمية والاقتصادية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، وفي كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في البلاد".