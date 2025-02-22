مفاوضات إيجابية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة

2025-02-22 19:54:03 - المصدر: المسرى

السليمانية، 22 فبراير 2025 عقد وفدان مفاوضان من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، اجتماعًا إيجابيًا في مدينة السليمانية لبحث آخر تطورات المفاوضات المتعلقة بتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كردستان. ووفقًا للبيان الصادر، تم التباحث حول تقرير اللجنة المشتركة بين الجانبين الذي يتضمن الرؤية السياسية والإدارية وخطوات تنفيذية تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة والإصلاحات [...]