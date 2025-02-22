2025-02-22 19:54:04 - المصدر: ايشان

بعد أشهر من الحرب الشرسة التي خاضتها في الشرق الأوسط، عادت المدمرة الأمريكية “يو إس إس ستوكديل” إلى الولايات المتحدة. المدمرة الأمريكية انتشرت في الشرق الأوسط لحماية الكيان الصهيوني من الهجمات لا سيما التي يقودها الحوثيون، إذ وصف المختصون، بأنها خاضت معارك بحرية أكثر شراسة من الحرب العالمية الثانية. ورُسم على جناح جسرها، علامات تدمير […]

ظهرت المقالة مدمرة أمريكية تغادر البحر الأحمر بعد أشهر من تعرضها لهجمات عنيفة أولاً على ايشان.



