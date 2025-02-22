بغداد تعلن جاهزيتها لاستئناف تصدير نفط كردستان العراق عبر تركيا

2025-02-22 20:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 22 - 2 (كونا) -- قالت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها أكملت إجراءات استئناف تصدير النفط الذي تنتجه حقول إقليم كردستان العراق شمالي البلاد عبر ميناء جيهان التركي ضمن سقف الإنتاج المحدد للعراق بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).ودعت الوزارة في بيان سلطات الاقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة هناك الى شركة تسويق النفط العراقية الرسمية (سومو) للمباشرة بالتصدير عبر الانبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.وتوقف تصدير النفط من الإقليم إثر قرار من هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في 23 مارس 2023 حصر فيه الولاية على تصدير نفط كردستان بالحكومة الاتحادية في العراق وألزم الحكومة التركية التي يصدر عبر أراضيها النفط بالامتثال لتعليمات بغداد فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطات النهائية.وكان نفط إقليم كردستان العراق يصدر قبل قرار التحكيم من دون إخطار وزارة النفط العراقية أو شركة (سومو) المتخصصة في تصدير النفط العراقي.ورغم محاولات العراق وتركيا المستمرة في العامين الماضيين لاستئناف التصدير إلا ان معوقات فنية وقانونية حالت دون استئنافه طوال تلك المدة. (النهاية) ع ح ه / ط م ا