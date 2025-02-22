2025-02-22 20:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 22 - 2 (كونا) -- فاز منتخب العراق مساء اليوم السبت على نظيره اليمني (1-0) في انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين التي تستضيفها الكويت على استاد (جابر المبارك) بنادي الصليبخات بمشاركة ثمانية منتخبات وتستمر خمسة أيام.وجاءت المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية في شوطها الأول جيدة المستوى لا سيما من منتخب العراق الذي تقدم سريعا بهدف الفوز عبر لاعبه كرار جاسم في الدقيقة الرابعة من هذا الشوط إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.وحاول المنتخب اليمني العودة بالمباراة في الشوط الثاني الا ان خبرة لاعبي العراق سيرت المباراة الى بر الأمان ليحصد العراق أول ثلاث نقاط له فيما بقي بقي المنتخب اليمني دون رصيد بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبي السعودية والبحرين اللذين سيلتقيان في وقت لاحق من اليوم.(النهاية) ف ش ا / ط أ ب