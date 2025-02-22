2025-02-22 20:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأى عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، يوم السبت،وجود "صبغة طائفية" في تطبيق المساءلة والعدالة، فيما أشار إلى أن المكونالسني يتعرض بشكل خاص دون غيره إلى قرارات الاجتثاث.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قرارات هيئة المساءلةوالعدالة أصبحت كالسكين في خاصرة العرب السنة في العراق".

وأضاف: "مع كل الأسف ورغم رفضي للحديث بهذه اللغة، ولكن في الحقيقةالاجتثاث لا يطبق إلا على العرب السنة".

وأشار إلى أن "قرارات المساءلة والعدالة شملت وزراء ونواب ومحافظينمن السنة بسبب انتمائهم السابق لحزب البعث، فيما لم يتم التعامل بنفس المنطق مع أقرانهممن المكونات والطوائف الأخرى، وهو ما يؤكد وجود انتقائية في تطبيق المساءلة والعدالة".

وشدد الجبوري، على أن "بعض الذين شملهم الاجتثاث قاتلوا الإرهاب وأثبتواوطنيتهم طيلة السنوات الماضية، ولكن تم اجتثاثهم قبل الانتخابات ومن بين هؤلاء محافظنينوى السابق نجم الجبوري".