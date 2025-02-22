عائلة النجيفي تعلن عن ثاني حزب لها لخوض السباق الانتخابي المقبل

2025-02-22 20:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لحزب المسار الوطني، عبد الله أثيل النجيفي، مساء السبت، تأسيس حزب "المسار الوطني"، والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان أسامة النجيفي، الأمين العام لحزب متحدون، عن تحالفه مع حزب العزم بقيادة مثنى السامرائي، لخوض الانتخابات المقبلة، ما يعكس حراكًا سياسيًا متسارعًا في المشهد الانتخابي العراقي.

وأكد النجيفي، في مؤتمر صحفي بقاعة بالموصل حضرته وكالة شفق نيوز، أن الحزب يهدف إلى إعادة بناء العراق على أسس العدالة والمساواة وسيادة القانون، مشددًا على أن الشباب يمثلون العمود الفقري لهذا المشروع السياسي.

وأضاف النجيفي خلال كلمة له، أن الحزب سيعتمد على رؤية استراتيجية وإرادة سياسية حقيقية لتحويل تطلعات العراقيين إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن الحزب يضع نينوى في قلب مشروعه الوطني، باعتبارها نموذجًا للصمود وإعادة البناء، مشددًا على أن رؤيته تمتد لتشمل كل المحافظات العراقية، من أجل تأسيس دولة مؤسسات قوية تحترم حقوق الجميع وتضمن العدل والمساواة.

وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية، أعلن النجيفي أن حزب المسار الوطني سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا الشباب العراقي إلى الانضمام للحزب والمشاركة الفعالة في رسم مستقبل البلاد.

وأكد أن الحزب لا يسعى إلى تقديم “شعارات فارغة”، بل يتبنى منهج عمل واقعي يستند إلى الشفافية والمشاركة الشعبية.