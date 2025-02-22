2025-02-22 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في حي الجزائر بمدينة الحلة مركز محافظة بابل، بدأت مي سمير،رحلتها في عالم المعجنات من داخل منزلها، بكيلو واحد فقط من الكليجة. لم يكن لديهافي البداية سوى شغفها بالمخبوزات ورغبتها في تحقيق حلمها بعيدًا عن الشهادة الأكاديميةوالوظائف التقليدية.

البداية من الصفر

وتروي مي خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، قصة انطلاقها عام 2019، حيث كانتتصنع الكليجة في منزلها، ومن خلال التجربة والمثابرة، بدأت تطور مهاراتها، تستوحي أفكارًاجديدة من صفحات المعجنات والمعامل الأخرى، وتحضر المهرجانات لاكتساب المعرفة والخبرة.لم يكن الأمر سهلًا، لكنها وجدت دعمًا أساسيًا من والدتها، وعائلتها، وأصدقائها، وأبرزهمسجاد أبو شمس، الذي قدم لها التشجيع المستمر.

معمل متكامل

بفضل إصرارها، تمكنت مي من فتح محل صغير بعد فترة قصيرة، لتبدأ رحلتهاالفعلية في السوق، تزايد الطلب على منتجاتها بسرعة، مما دفعها للتفكير في توسيع مشروعها.

لم تتوقف عند النجاح الأول، بل استمرت في تطوير أفكارها وتصاميمها، حتىتمكنت من استئجار بناية كبيرة وتحويلها إلى معمل متكامل لصناعة المعجنات.

شهرة متزايدة

مع مرور الوقت، توسعت قائمة منتجات مي لتشمل المعجنات الإيرانية، الفرنسية،البساكيت، وغيرها من الأصناف التي لم تكن متوفرة في الحلة سابقًا. أصبحت منتجاتها مشهورةفي المدينة، حيث أصبح الناس يقصدون معملها خصيصًا لشراء معجناتها الفريدة.

تمكين النساء

لم يقتصر نجاح مي، على نفسها فقط، بل كانت مصدر إلهام للعديد من الفتياتاللواتي يبحثن عن طريق لتحقيق الاستقلال المالي. دعمت الكثير منهن، شجعتهن على بدءمشاريعهن الخاصة، وساعدتهن على تعلم أسرار المهنة. اليوم، تعمل في معملها موظفات استطعنبجهودهن توفير مصدر دخل لهن، مما يعكس روح العمل الجماعي والتعاون في مشروعها.

المستقبل والطموح

من كيلو كليجة بسيط إلى معمل كبير ومعروف، لم يكن طريق النجاح سهلًا، لكنهكان مليئًا بالإصرار والتحدي، لا تزال مي، تسعى لتطوير مشروعها أكثر، وتطمح للوصولبمنتجاتها إلى خارج الحلة، لتكون اسمًا بارزًا في عالم المعجنات والمخبوزات.

رسالة مي

توجه مي رسالة لكل فتاة لديها حلم، بألّا تخشى البدء من الصفر، فكل خطوةصغيرة يمكن أن تكون بداية لنجاح كبير، فقط بالاجتهاد، الشغف، والإصرار.