2025-02-22 20:25:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يخطط حلف شمال الأطلسي لبناء منظومة خطوط أنابيب من ألمانيا إلى بولندا وجمهورية التشيك لضمان إمداد سريع بوقود الطائرات المقاتلة في حالة نشوب حرب مع روسيا، وفق ما ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية. ويتوقف نظام أنابيب الحلف الحالي، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، في غرب ألمانيا. ونقلت دير شبيغل عن مذكرة داخلية من الجيش الألماني تفيد بوجود مشاكل كبيرة في إمدادات الوقود المستمرة للقوات التي قد تحتاج إلى الانتشار على الحدود الشرقية في حالة الطوارئ. ووفقاً لتقرير الصحيفة، من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 21 مليار يورو، نحو 22 مليار دولار، وأن يكتمل معظم خط الأنابيب بحلول عام 2035. تواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، فقد انقطع عنها هذا العام ما يزيد على 80 من إمدادات الغاز الروسي اللازم لأغراض التدفئة والعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء، بحسب صندوق النقد الدولي. وارتفعت أسعار الجملة للكهرباء والغاز بنحو 15 ضعفاً منذ أوائل عام 2021، مما أثر تأثيراً حاداً على الأسر المعيشية والشركات. وتزداد المشكلة سوءاً، فأوروبا تواجه أول فصل شتاء لها بدون الغاز الروسي، الأمر الذي ينطوي على مخاطر حدوث ارتفاع أكبر في الأسعار ونقص في الغاز وركود اقتصادي كبير. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام