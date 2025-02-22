التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج للقدامى

2025-02-22 21:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 22 - 2 (كونا) -- تعادل منتخبا السعودية والبحرين بنتيجة (0 / 0 ) في ثاني مباريات بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد "جابر المبارك الصباح" بنادي الصليبخات.وشهدت المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية تكافؤا بين الفريقين إذ انحصر اللعب في منتصف الملعب في ظل ندرة الفرص المتاحة ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة ضمن المجموعة.وبهذا التعادل تقاسم المنتخبان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما في حين يتصدر العراق المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على اليمن في المباراة الاولى ليتذيل الأخير المجموعة دون أي نقاط.وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات وتستمر خمسة أيام. (النهاية) ف ش ا / ه س ص