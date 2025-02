بالصور: محافظ ذي قار يعلن اكتمال مدرسة صينية ويتابع تأهيل ملعب المنار

2025-02-22 21:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي عن اكتمال تنفيذ إحدى المدارس الصينية في ناحية المنار بنسبة 100%، مشيراً إلى قرب افتتاحها قريباً، وذلك خلال زيارته الميدانية إلى الناحية لمتابعة سير المشاريع الخدمية فيها. وأوضح الإبراهيمي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن المدرسة الجديدة تأتي ضمن مشروع...

