2025-02-22 21:05:09

شبكة أخبار الناصرية: يشهد مشروع إنشاء طريق عگيل في قضاء قلعة سكر تقدماً ملحوظاً في نسب الإنجاز، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذه، حيث يسهم المشروع في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى البنية التحتية في القضاء. وأكد رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، خلال متابعته الميدانية،...

