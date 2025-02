بالصور: محافظ ذي قار يضع حجر الأساس لمجمع الدوائر الحكومية في ناحية المنار

2025-02-22 21:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: في إطار زيارة موسعة إلى ناحية المنار، وضع محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي حجر الأساس لمشروع مجمع الدوائر الحكومية، الذي يُعد من أبرز المشاريع التنموية المدرجة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2023، بهدف تعزيز الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين. وأكد الإبراهيمي في بيان تلقته شبكة اخبار...

