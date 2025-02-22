شفق نيوز تنعى الزميل قاسم السنجري

2025-02-22 21:40:08 - المصدر: شفق نيوز

ببالغ الحزن والأسى وتسليماً بقضاء الله وقدره، تلقت وكالة شفق نيوز نبأ وفاة الزميل الصحفي، قاسم زهير السنجري، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وقد عُرف الفقيد، بحسه الصحفي العالي والتزامه المهني وإسهاماته الملموسة منذ التحاقه في وكالة شفق نيوز.

وإذ تعزي أسرة الوكالة ذوي وأقرباء الفقيد، فإنها تتقدم باسم رئيس مجلس إدارتها علي حسين الفيلي، وجميع فريقها في هيئة التحرير والأقسام الساندة، بأخلص وأعمق التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.