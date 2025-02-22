وزارة التربية تحدد آلية تعطيل الدوام في المدارس يوم غد الأحد

2025-02-22 21:55:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى

أوضحت وزارة التربية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، آلية تعطيل الدوام في المدارس، مشيرة إلى أن التعطيل في بغداد يتم بشكل مركزي من قبل الوزارة، بينما يشمل التعطيل في المحافظات جميع المدارس في تلك المحافظة.

وجاء هذا التوضيح في إطار تنظيم آلية التعطيل بسبب الظروف الجوية أو الأحداث الطارئة التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية. وأكدت الوزارة أن قرارات التعطيل تُتخذ بناءً على تقييم الوضع العام بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان مصلحة الطلبة والعاملين في القطاع التربوي.



