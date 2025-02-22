2025-02-22 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمرأة العراقية وطموحاتها، خلال مشاركته في احتفالية نظمتها منظمة "حلم للتنمية المستدامة" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في القصر العباسي ببغداد.

وأوضح الحسان بكلمته التي نشرها مكتبه الإعلامي، وتلقتها "بغداد اليوم"، أن "العراق يفتقد إلى دور أكثر حيوية وفعالية للمرأة في مواقع صنع القرار"، مشيراً إلى أن "آن الأوان للمرأة العراقية أن تتبوأ مساحة أكبر ومواقع أكثر مسؤولية في دوائر صنع القرار".

وأضاف: "ما الذي يمنعنا من أن نحلم برؤية امرأة عراقية تتولى مناصب رفيعة مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس النواب؟".

كما أشاد بالدستور العراقي، واصفاً إياه بأنه "من أكثر الدساتير تطوراً في المنطقة"، مؤكداً أن هناك مساحة واسعة للمرأة للمساهمة في رسم مستقبل العراق.

وجدد الحسان تأكيده على أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة سيظلان داعمان للمرأة العراقية وطموحاتها"، داعياً أهل القرار في العراق إلى الحفاظ على مكتسبات المرأة العراقية وتعزيز دورها في بناء المستقبل.