2025-02-22 22:05:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير التموين المصري شريف فاروق في بيان، السبت، ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من السكر ليكفي ما يزيد على 12 شهراً. وقال الوزير، وفق رويترز، الوزارة نجحت في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من ستة أشهر، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 12 شهراً، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام