أربيل تكشف عن عائق لاستئناف تصدير نفط كوردستان يتطلب موافقة السوداني

2025-02-22 22:45:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن عائق أمام استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر خطّ جيهان التركي، لافتة إلى أنّ حسمه يتطلب موافقة من رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.

وأوضح الوفد الكوردي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "على الرغم من تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، إلا أن الاجتماع المشترك مع وفد وزارة النفط الاتحادية المنعقد بتاريخ 18-2-2025 في أربيل، قد تم التأكيد على أن تطبيق القانون أعلاه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق".

وأضاف أن "الجانب الاتحادي أوضح أن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة وواضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية.

وتابع بيان الوفد التفاوضي الكوردي، أن الجانب الاتحادي أشار إلى أن "هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها".

وشدد الوفد، على ضرورة إسراع الجانب الاتحادي في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية والتي نوقشت بالتفصيل في الاجتماع، وأن حكومة الإقليم تؤكد أهمية إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام".