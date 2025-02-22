البرد الشديد يعطل دوام المدارس بقضاء وناحيتين كوردستانيتين

2025-02-22 22:45:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية قضاء "بينجوين" التابع لمحافظة السليمانيةفي إقليم كوردستان، مساء السبت، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد في المدارس بسبب انخفاضدرجات الحرارة.

وبحسب بيان للقائممقامية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن تعطيل الدوام يشملجميع المدارس الواقعة ضمن حدود ناحيتي (گرماك) و(نالباريز)، بالإضافة إلى مركز قضاء(بينجوين).

كما أوضحت السلطات المحلية، أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع مديرية تربيةالقضاء، بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في المنطقة، وذلك حفاظاً على سلامةالطلبة والكوادر التدريسية.