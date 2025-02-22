2025-02-22 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيحددت محافظة بغداد، اليوم السبت، نهاية العام الحالي موعدًا لإنجاز ثلاثة من بين أربعة مداخل رئيسية للعاصمة، التي تتولى المحافظة تنفيذها، فيما أشارت إلى نسب الإنجاز في مشاريع المجاري الاستراتيجية الخمسة.وقالت المعاون الفني لمحافظ بغداد، هدى عبد الأمير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة الإنجاز في مدخل بغداد – الموصل، الذي يمتد على طول 33 كيلومترًا، بلغت 75%، ومن المقرر الانتهاء من أعمال إكساء الطريق في شهر نيسان المقبل، مع تزويده بأعمدة الإنارة وإقامة 17 جسرًا للمشاة، إضافة إلى تأثيثه بالإشارات المرورية". وأضافت: "ستلي ذلك مرحلة إنشاء أربعة جسور فوقية، حيث يُتوقع الانتهاء منها في تموز المقبل، على أن يكون موعد التسليم النهائي للمشروع في آب المقبل".أما فيما يتعلق بـمدخل بغداد – أبو غريب، الذي يمتد على مسافة 24 كيلومترًا، فقد أوضحت عبد الأمير أن "نسبة الإنجاز فيه بلغت 14%، إلا أن تقدم العمل مرتبط بإزالة التداخلات المتعلقة بتمديد الكابلات الكهربائية، فضلًا عن حل التعارض مع مشروع مجاري أبو غريب الاستراتيجي"، مشيرة إلى أن "المشروع من المقرر إنجازه بحلول نهاية العام الحالي".وبشأن مدخل بغداد – الحلة، الذي يتألف من خمسة مقاطع بطول 25 كيلومترًا، أكدت أن "نسبة الإنجاز فيه بلغت 20%، وقد استؤنفت الأعمال مجددًا بالتنسيق مع الوحدات الإدارية لإزالة التجاوزات الواقعة على محور الطريق، والتي تشمل المطاعم والمصانع"، مضيفة أن "المشروع من المخطط له أن يُنجز قبل نهاية عام 2025".وفيما يخص مدخل بغداد – بعقوبة القديم، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، فقد بيّنت أن "نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 9%، وقد استؤنف العمل به مؤخرًا بعد تجاوز العقبات التي كانت تعرقل التنفيذ"، مشيرة إلى أن "مدة إنجاز المشروع حُددت بعام ونصف".وفي سياق متصل، كشفت عبد الأمير أن "أربعة من بين مشاريع المجاري الاستراتيجية الخمسة، التي تنفذها محافظة بغداد، ممولة ضمن الاتفاقية الصينية"، موضحة أن "نسب الإنجاز في هذه المشاريع جاءت على النحو التالي:• مشروع مجاري أبو غريب: 30%• مشروع مجاري النهروان: 8%• مشروع مجاري سبع البور: 6%• مشروع مجاري الوحدة: 3%أما مشروع مجاري الراشدية، الذي ينفذ ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، فقد بلغت نسبة إنجازه بحسب عبد الأمير 27%".وأكدت عبد الأمير أن "المحافظة تواصل العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال هذه المشاريع الحيوية، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لسكان العاصمة بغداد".