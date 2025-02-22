القبض على 16 متهماً وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد
2025-02-22 23:00:04 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الداخلية، القبض على 16 متهماً وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بجهد أمني واستخباري، نفّذت قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، عمليات أمنية متميزة، تم خلالها إلقاء القبض على (16) متهماً وفق أحكام قانونية مختلفة تضمنت (مخدرات، سرقة، مشاجرة، إطلاق نار، تهديد، تنفيذ، حيازة أسلحة) في مناطق (الزوراء، حي اور، مدينة الصدر، كميرة، العماري، الشعب، الحسينية) ببغداد، وضبط (بندقية كلاشنكوف، 2 مخزن عتاد، مسدس، 3 اطلاقة)".
وأضافت، " كذلك نفّذت قطعات الفرقة الخامسة عمليات تفتيش مناطقي على السلاح غير المرخص في مناطق (مدينة الصدر، الثعالبة)، أسفرت عن ضبط (2 بندقية مختلفة، مسدس، 2 مخزن عتاد)،" مبينة أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة".
أعلنت وزارة الداخلية، القبض على 16 متهماً وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بجهد أمني واستخباري، نفّذت قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، عمليات أمنية متميزة، تم خلالها إلقاء القبض على (16) متهماً وفق أحكام قانونية مختلفة تضمنت (مخدرات، سرقة، مشاجرة، إطلاق نار، تهديد، تنفيذ، حيازة أسلحة) في مناطق (الزوراء، حي اور، مدينة الصدر، كميرة، العماري، الشعب، الحسينية) ببغداد، وضبط (بندقية كلاشنكوف، 2 مخزن عتاد، مسدس، 3 اطلاقة)".
وأضافت، " كذلك نفّذت قطعات الفرقة الخامسة عمليات تفتيش مناطقي على السلاح غير المرخص في مناطق (مدينة الصدر، الثعالبة)، أسفرت عن ضبط (2 بندقية مختلفة، مسدس، 2 مخزن عتاد)،" مبينة أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة".