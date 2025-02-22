2025-02-22 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القبض على 16 متهماً وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بجهد أمني واستخباري، نفّذت قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، عمليات أمنية متميزة، تم خلالها إلقاء القبض على (16) متهماً وفق أحكام قانونية مختلفة تضمنت (مخدرات، سرقة، مشاجرة، إطلاق نار، تهديد، تنفيذ، حيازة أسلحة) في مناطق (الزوراء، حي اور، مدينة الصدر، كميرة، العماري، الشعب، الحسينية) ببغداد، وضبط (بندقية كلاشنكوف، 2 مخزن عتاد، مسدس، 3 اطلاقة)".وأضافت، " كذلك نفّذت قطعات الفرقة الخامسة عمليات تفتيش مناطقي على السلاح غير المرخص في مناطق (مدينة الصدر، الثعالبة)، أسفرت عن ضبط (2 بندقية مختلفة، مسدس، 2 مخزن عتاد)،" مبينة أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة".