الاستخبارات العسكرية: القبض على متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في الأنبار
2025-02-22 23:00:04 - المصدر: واع
متابعة - واع
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على عددٍ من المتهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في محافظة الأنبار.
وذكر بيان للمديرية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات فرقة المشاة العاشرة، وبالتنسيق ومشاركة القوات الأمنية الماسكة للأرض، ومن خلال البحث والتفتيش في مناطق متفرقة بقضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار، تمكنت المفارز الاستخبارية والأمنية من إلقاء القبض على عددٍ من المتهمين المطلوبين للقضاء وفق أحكام قانونية مختلفة، والذين كانت بحوزتهم أسلحة وذخائر وعجلات غير مرخصة".
وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات أصوليًا إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على عددٍ من المتهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في محافظة الأنبار.
وذكر بيان للمديرية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات فرقة المشاة العاشرة، وبالتنسيق ومشاركة القوات الأمنية الماسكة للأرض، ومن خلال البحث والتفتيش في مناطق متفرقة بقضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار، تمكنت المفارز الاستخبارية والأمنية من إلقاء القبض على عددٍ من المتهمين المطلوبين للقضاء وفق أحكام قانونية مختلفة، والذين كانت بحوزتهم أسلحة وذخائر وعجلات غير مرخصة".
وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات أصوليًا إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".