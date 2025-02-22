2025-02-22 23:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على عددٍ من المتهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في محافظة الأنبار.وذكر بيان للمديرية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات فرقة المشاة العاشرة، وبالتنسيق ومشاركة القوات الأمنية الماسكة للأرض، ومن خلال البحث والتفتيش في مناطق متفرقة بقضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار، تمكنت المفارز الاستخبارية والأمنية من إلقاء القبض على عددٍ من المتهمين المطلوبين للقضاء وفق أحكام قانونية مختلفة، والذين كانت بحوزتهم أسلحة وذخائر وعجلات غير مرخصة".وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات أصوليًا إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".