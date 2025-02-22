2025-02-22 23:05:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقيت امرأة وطفل مصرعهما في حادث سير، فيما أصيب اثنان من مجموعةمسلحة بعد إطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم السطو على مزرعة، وذلك في حادثين منفصلين وقعا يوم السبت بمحافظتي نينوى وكركوك.

في نينوى، أوضح مصدر طبي، أن "حادث سير مروري وقع في ناحية القيارةعلى الطريق العام جنوب الموصل، أدى إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا وطفل بعمر12 عامًا".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتوفييْن كانا من أقارب المشاركينفي حفل زفاف، وتم تسليم الجثتين للطب العدلي".

أما في كركوك، فقد أفاد مصدر محلي، بـ"محاولة مجموعة مسلحة تستقلسيارة مدنية السطو المسلح على مزرعة تقع على الطريق الحولي شمالي المحافظة، ظناً منهمبأن المزرعة لا يوجد فيها أحد".

ووفق المصدر، فتح صاحب المزرعة النار على المجموعة وأصاب اثنين منهم، فيمافر المسلح الثالث، مشيراً إلى أن "قوة من الشرطة جاءت وطوقت الموقع ونقلت المصابينإلى إحدى المستشفيات وفتحت تحقيقاً بالحادثة".