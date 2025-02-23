منتخبا قطر والامارات يتعادلان دون أهداف ضمن بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم بالكويت

2025-02-23 00:00:07 - المصدر: كونا

الكويت - 22 - 2 (كونا) -- تعادل منتخبا الإمارات وقطر مساء اليوم السبت دون أهداف في ختام مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم التي جرت على استاد (جابر المبارك الصباح) بنادي الصليبخات بمشاركة ثمانية منتخبات وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى مع أفضلية بسيطة للامارات دون تقدم أي منتخب ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة تساوت المنتخبات الاربعة التي تلعب ضمن المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة لكل منها بعد أن تعادل منتخبا الكويت وعمان بذات النتيجة لتبقى حظوظ الجميع قائمة في الجولتين المقبلتين.

وتتواصل مباريات البطولة غدا الاحد بإقامة أربع مباريات ضمن الجولة الثانية التي ستقام في ذات الملعب إذ يواجه منتخب الكويت صاحب الضيافة شقيقه الاماراتي فيما يلاقي منتخب عمان نظيره القطري فيما يلعب اليمن مع السعودية والبحرين مع العراق ضمن المجموعة الثانية. (النهاية) ف ش ا / أ م ح