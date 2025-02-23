البصرة.. عطلة "نصر الله" تثير خلافات وسط تحشيد للتظاهر

2025-02-23 00:05:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا عدد من الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنظماتمعينة، مساء اليوم السبت، إلى التحشيد للتظاهر أمام مقر إقامة محافظ البصرة للمطالبةبعطلة رسمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في البصرة، إن "الصحفيين تلقوا دعوات منجهات معينة لتغطية تظاهرة مساء اليوم السبت، للضغط على مجلس المحافظة للتصويت لعطلةتشييع نصر الله".

إلى ذلك، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن "رئيس مجلس المحافظة، دعاإلى إعلان عطلة رسمية بمناسبة التشييع الرمزي لنصر الله، إلا أن بعض الأعضاء رفضواالتصويت على القرار".

من جهته، قال عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصوري، في بيان ورد لوكالةشفق نيوز: "طالبتُ بعقد جلسة استثنائية للبت في قرار تعطيل الدوام الرسمي يومغدٍ الأحد، إلا أن الجلسة تأجّلت بسبب تضارب الآراء ووجود خلافات قانونية حالت دونذلك".

هذا وقررت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحدتزامناً مع التشييع المركزي للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيلفي أيلول/ سبتمبر 2024.

وأعلنت محافظات (بغداد، وديالى، وذي قار، وميسان، والديوانية، وبابل، وواسط،والمثنى، وكربلاء) تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، لـ"إتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركةفي التشييع الرمزي لنصر الله".

إلى ذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في أقضيةالطوز، بلد، الدجيل، وآمرلي، ليوم غد الاحد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركةفي التشييع الرمزي لنصر الله، والذي تقيمه فعاليات جماهيرية وشعبية.