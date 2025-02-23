مصرع ضابط في الدفاع باصطدام عجلته جنوب بغداد

2025-02-23 00:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

لقى ضابط برتبة نقيب منسوب لوزارة الدفاع مصرعه، اليوم السبت (22 شباط 2025)، إثر فقدانه السيطرة على مركبته وتعرضه لحادث مروري مروع على الطريق السريع في ناحية اليوسفية جنوب العاصمة بغداد.

وأفادت مصادر أمنية لـ"بغداد اليوم"، بأن "الحادث وقع عندما اصطدمت عجلة الضابط بجدار إسمنتي (صبة كونكريتية) على جانب الطريق، مما أدى إلى وفاته على الفور".

وبحسب المصادر، فقد انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل جثمان الضابط إلى المستشفى لتسليمه لذويه.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن "الحادث قد يكون ناجماً عن سرعة زائدة أو ظروف طرقية صعبة، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد السبب الدقيق".



