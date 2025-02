2025-02-23 00:35:11 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة: حامد أحمد شكت عوائل إيزيدية من بطء إجراءات تحديد هويات بقايا رفات إيزيديين عثر عليهم في مقابر جماعية من ضحايا تنظيم داعش حيث تم نبش 55 قبرا جماعيا من مجموع 93 تم تحديدها، في وقت ما تزال عوائل إيزيدية في انتظار اكتمال إجراءات تحديد هويات ضحاياهم عبر اختبارات الحمض النووي DNA ويتطلب الأمر […]

The post إيزيديون "مستاؤون" من إجراءات تحديد هويات رفات المقابر الجماعية: تجري ببطء appeared first on جريدة المدى.