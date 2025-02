2025-02-23 00:35:11 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تبارك عبد المجيد تمثل برامج الرعاية الاجتماعية إحدى الأدوات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، لكنها في الوقت ذاته تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. فمع تزايد أعداد المستفيدين، يتجلى الفشل في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يستمر الاقتصاد في الاعتماد على الإيرادات النفطية دون وجود بدائل إنتاجية حقيقية. ورغم أهمية هذه البرامج في […]

The post برامج الرعاية الاجتماعية تدخل المنافسة الانتخابية.. هل أصبحت الإعانات عبئاً بدلاً من حل؟ appeared first on جريدة المدى.