خطة أمنية لرفع السيطرات الداخلية في بغداد

2025-02-23 00:35:11 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، وضع وتنفيذ خطة لرفع العديد من السيطرات الداخلية في العاصمة. وأوضح التميمي أن "قيادة العمليات شرعت برفع العديد من السيطرات داخل العاصمة بغداد، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الهادف إلى تقليل المظاهر المسلحة وتعزيز الأمن في المدينة". وأضاف، أن "البديل عن هذه السيطرات سيكون […]

