البصرة.. عطلة "نصر الله" تثير خلافات وسط تظاهرة ليلية

2025-02-23 00:55:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، تظاهرة أمام مبنىدار استراحة الحكومة المحلية لمحافظة البصرة، للمطالبة بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدالأحد بمناسبة التشييع الرمزي لنصر الله.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية في البصرةتنصلت عن تعطيل الدوام الرسمي أسوة بباقي المحافظات، واليوم خرجنا للمطالبة بهذه العطلةالتي نثبت من خلالها أن أنصار المقاومة ستخرج لتشييع من كل بقاع الأرض".

وكان عدد من الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات معينة، دعواإلى التحشيد للتظاهر أمام مقر إقامة محافظ البصرة للمطالبة بعطلة رسمية.

إلى ذلك، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن "رئيس مجلس المحافظة، دعاإلى إعلان عطلة رسمية بمناسبة التشييع الرمزي لنصر الله، إلا أن بعض الأعضاء رفضواالتصويت على القرار".

من جهته، قال عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصوري، في بيان ورد لوكالةشفق نيوز: "طالبتُ بعقد جلسة استثنائية للبت في قرار تعطيل الدوام الرسمي يومغدٍ الأحد، إلا أن الجلسة تأجّلت بسبب تضارب الآراء ووجود خلافات قانونية حالت دونذلك".

هذا وقررت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحدتزامناً مع التشييع المركزي للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيلفي أيلول/ سبتمبر 2024.

وأعلنت محافظات (بغداد، وديالى، وذي قار، وميسان، والديوانية، وبابل، وواسط،والمثنى، وكربلاء) تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، لـ"إتاحة الفرصة للمواطنينبالمشاركة في التشييع الرمزي لنصر الله".

إلى ذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في أقضيةالطوز، بلد، الدجيل، وآمرلي، ليوم غد الاحد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركةفي التشييع الرمزي لنصر الله، والذي تقيمه فعاليات جماهيرية وشعبية.