كربلاء المقدسة والنجف الأشرف تعطلان الدوام ليوم الأحد

2025-02-23 01:15:02 - المصدر: واع

بغداد– واعقرر كل من مجلس محافظة كربلاء المقدسة ومجلس محافظة النجف الأشرف، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد.وذكر بيان لمجلس المحافظة كربلاء المقدسة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة كربلاء المقدسة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في التشييع الرمزي للسيد الشهيد حسن نصر الله".كذلك، قرر مجلس المحافظة النجف الأشرف، عطلة محلية ليوم الاحد 23 / 2 إكراماً لشهيد المقاومة ورفاقه الابطال عدا الدوائر الامنية والخدمية.