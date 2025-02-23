حادث مأساوي اثناء حفل زفاف يتسبب بمصرع رجل وزوجته وطفل في نينوى

2025-02-23 01:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، بوقوع حادث مأساوي خلال حفل زفاف في قضاء القيارة التابع لمحافظة نينوى، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، بينهم زوج وزوجته من أقارب "العروس"، وطفل من أقارب "العريس".

ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ"بغداد اليوم"، فإن "الحادث وقع أثناء الاحتفال، حيث تعرض الضحايا لحادث مروري مروع أدى إلى مصرعهم على الفور".

وقد انتقلت القوات الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين إلى المستشفى لتسليمها لذوي الضحايا.