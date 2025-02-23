برشلونة يهزم لاس بالماس ويتمسك بصدارة الليجا

2025-02-23 01:35:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاستعاد برشلونة صدارة الليجا سريعا، بالفوز (2-0) على مضيفه لاس بالماس، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 25، في ملعب "دي جران كاناريا".وسجل هدفي برشلونة داني أولمو وفيران توريس في الدقائق 62 و95.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 23 نقطة في المركز ال17.