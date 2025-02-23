2025-02-23 01:35:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

عاد نادي برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيق فوز مهم على ضيفه لاس بالماس بنتيجة (1-0)، امس السبت (22 شباط 2025).

سجل الهدف الوحيد في المباراة النجم داني اولمو في الشوط الثاني، بعد تمريرة دقيقة من زميله لامين يمال، ليضمن لفريقه الثلاث نقاط التي تعيده إلى قمة الدوري الإسباني مؤقتاً، في انتظار نتائج منافسيه المباشرين.

سيطر برشلونة على مجريات المباراة بشكل كبير، حيث أظهر لاعبو الفريق الكتالوني أداءً هجومياً متميزاً، لكنهم واجهوا صعوبة في تحويل الفرص إلى أهداف إضافية بسبب الدفاع المنظم لفريق لاس بالماس، بالإضافة إلى التصدي الرائع لحارس مرمى الفريق الضيف.

من جهته، حاول لاس بالماس إحداث مفاجأة من خلال الهجمات المرتدة السريعة، لكن دفاع برشلونة ظل صامداً، مما ساعد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن على الحفاظ على نظافة شباكه.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد برشلونة إلى 54 نقطة، ليتصدر جدول الدوري الإسباني مؤقتاً، بينما تجمد نقاط لاس بالماس عند في منتصف جدول الترتيب.

يذكر أن هذا الفوز يأتي في إطار المنافسة الشديدة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتنافس كل من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد على الصدارة.



