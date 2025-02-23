المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم الأحد

2025-02-23 01:35:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعدادا لتشييع الشهيد حسن نصر الله، المقرر اقامته يوم الاحد (22 شباط 2025)، في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد، أعلنت 10 محافظات تعطيل الدوام الرسمي.

وقررت محافظات بغداد والديوانية وميسان والمثنى وذي قار وبابل وواسط وديالى وكربلاء والبصرة، بحسب بيانات صادرة عنها، تلقتها "بغداد اليوم"، "تعطيل الدوم الرسمي إكراما وتقديرا لمراسم تشييع السيد الشهيد حسن نصر الله، وكون هذه المناسبة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، لتسهيل حركة المواطنين وعملية نقل المشاركين في التشييع".







