2025-02-23 01:35:10 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تستمر بغداد بالسير على خيط التوازن الرفيع، إذ تضغط واشنطن على العراق لإيقاف التمدد الايراني، فيما يعمل أطراف بالداخل على عكس ذلك. ويتعين على بغداد استئناف ضخ النفط من كردستان، والا ستعرض الى عقوبات، بحسب ما يقوله دونالد ترامب، الرئيس الامريكي، نقلا عن مصادر غربية. كذلك مازال العراق مترددا في علاقته مع […]

The post بغداد ملتزمة بـ"التوازن".. والتطبيع مع سوريا يتعثر بسبب "مخاوف الإطار" appeared first on جريدة المدى.