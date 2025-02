البرلمان رهينة "المحاصصة".. لا استجواب لأي وزير والفاسدون بمنأى عن المساءلة

2025-02-23 01:35:10 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ حيدر هشام يشهد العراق أزمة سياسية عميقة، تتجلى في عجز مجلس النواب عن ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة، حيث تُعيق "المحاصصة المقيتة" استجواب الوزراء المتورطين في قضايا فساد وإخفاق. ففي الوقت الذي يجد فيه رئيس الوزراء نفسه عاجزاً عن إجراء تعديل وزاري حقيقي، يكشف أعضاء في البرلمان عن وجود ضغوط سياسية تمنع استجواب […]

