2025-02-23 01:35:10 - المصدر: جريدة المدى

ترجمة/ عدنان علي أشارت تقارير الى تلاشي تواجد الهندوس في بنغلاديش بعد ان كانوا متواجدين فيها على مدى أجيال تتردد أصواتهم في معابد ومشاركاتهم في مهرجانات ضخمة. هذا هو الواقع المأساوي للهندوس في بنغلاديش. في أوائل القرن العشرين عام 1901 شكل الهندوس جزءا كبيرا من سكان شرقي البنغال بنسبة تقارب 33%. لكن أعدادهم بدأت بالانخفاض […]

