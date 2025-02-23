“وحدة ما يغلبها غلّاب”.. هل تستلهم الشعوب العربية يوم 22 فبراير وتواجه خطر ترامب المحدق؟ هل يمكن أن تقوم لها قائمة؟ أم قُدر عليها الاستسلام المهين؟
2025-02-23 02:00:09 - المصدر: راي اليوم
القاهرة – “رأي اليوم”- محمود القيعي:
يأتي يوم 22 فبراير ليذكّر بتجربة الوحدة المصرية السورية التي كانت حلما من خيال فهوى.
ذكرى الوحدة تأتي هذا العام في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الأمة العربية، فهل تستلهم الشعوب العربية تلك الذكرى؟ وكيف؟
د.محمد يونس الحملاوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر يقول إن قليلا منّا من يتذكر أن الوحدة بين مصر وسوريا ولدت يوم 22 فبراير 1958م فكانت باكورة محاولات الوحدة العربية في القرن الميلادي الماضى، حيث تلتها محاولات شملت العراق واليمن والإمارات العربية والأردن والسودان وليبيا والجزائر والمغرب تعبيرًا عن رغبة الشعوب فى إقامة كيان واحد يجمعهم في عصر التكتلات العملاقة.… [+]