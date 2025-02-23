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“وحدة ما يغلبها غلّاب”.. هل تستلهم الشعوب العربية يوم 22 فبراير وتواجه خطر ترامب المحدق؟ هل يمكن أن تقوم لها قائمة؟ أم قُدر عليها الاستسلام المهين؟

“وحدة ما يغلبها غلّاب”.. هل تستلهم الشعوب العربية يوم 22 فبراير وتواجه خطر ترامب المحدق؟ هل يمكن أن تقوم لها قائمة؟ أم قُدر عليها الاستسلام المهين؟
“وحدة ما يغلبها غلّاب”.. هل تستلهم الشعوب العربية يوم 22 فبراير وتواجه خطر ترامب المحدق؟ هل يمكن أن تقوم لها قائمة؟ أم قُدر عليها الاستسلام المهين؟
2025-02-23 02:00:09 - المصدر: راي اليوم

القاهرة – “رأي اليوم”- محمود القيعي:

يأتي يوم 22 فبراير ليذكّر بتجربة الوحدة المصرية السورية التي كانت حلما من خيال فهوى.

ذكرى الوحدة تأتي هذا العام في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الأمة العربية، فهل تستلهم الشعوب العربية تلك الذكرى؟ وكيف؟

د.محمد يونس الحملاوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر يقول إن قليلا منّا من يتذكر أن الوحدة بين مصر وسوريا ولدت يوم 22 فبراير 1958م فكانت باكورة محاولات الوحدة العربية في القرن الميلادي الماضى، حيث تلتها محاولات شملت العراق واليمن والإمارات العربية والأردن والسودان وليبيا والجزائر والمغرب تعبيرًا عن رغبة الشعوب فى إقامة كيان واحد يجمعهم في عصر التكتلات العملاقة.

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“وحدة ما يغلبها غلّاب”.. هل تستلهم الشعوب العربية يوم 22 فبراير وتواجه خطر ترامب المحدق؟ هل يمكن أن تقوم لها قائمة؟ أم قُدر عليها الاستسلام المهين؟

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