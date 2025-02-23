البصرة تستجيب للضغوط وتلتحق بالمحافظات المعطلة لتشييع نصر الله

2025-02-23 02:40:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة البصرة، فجر الأحد عن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة التشييع المركزي للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن "رئيس مجلس المحافظة وجه بتعطيل الدوام الرسمي لليوم الأحد".

وجاء القرار بعد أن شهدت البصرة، مساء السبت، تظاهرة قرب مقر إقامة الحكومة المحلية احتجاجاً على عدم تعطيل الدوام الرسمي أسوة ببقية المحافظات.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بأن "رئيس مجلس المحافظة، دعا إلى إعلان عطلة رسمية بمناسبة التشييع الرمزي لنصر الله، إلا أن بعض الأعضاء رفضوا التصويت على القرار".

هذا وقررت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد تزامناً مع التشييع المركزي للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2024.