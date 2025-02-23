ثلاث محافظات تعطل الدوام ليوم الأحد

2025-02-23 03:50:02 - المصدر: واع

بغداد– واعقررت محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد.وذكر بيان لمجلس المحافظة كربلاء المقدسة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة كربلاء المقدسة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في التشييع الرمزي للسيد الشهيد حسن نصر الله".كذلك، قرر مجلس المحافظة النجف الأشرف، عطلة محلية ليوم الاحد 23 / 2 إكراماً لشهيد المقاومة ورفاقه الابطال عدا الدوائر الامنية والخدمية.كما اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة خلف لفتة البدران ، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد لإتاحة الفرصة للجماهير للمشاركة في التشييع الرمزي للسيد الشهيد نصر الله .