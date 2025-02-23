ارتفاع كبير في صادرات النفط العراقي إلى أمريكا خلال أسبوع

2025-02-23 09:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع كبير في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد انخفاضها لأسبوعين متتاليين.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 5.275 مليون برميل يوميا منخفضة بمقدار 231 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.506 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا ارتفعت بشكل كبير لتبلغ 257 ألف برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 211 الف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 46 ألفاً فقط".

وأشارت الإدارة، إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.653 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك 553 الف برميل يوميا، ثم السعودية 277 ألف برميل يومياً، وفنزويلا 198 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل كانت بمعدل 155 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا 139 ألف برميل يومياً، والإكوادور 43 الف برميل يومياً.