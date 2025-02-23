اندلاع حريق بمحال تجارية داخل سوق غربي بغداد

2025-02-23 09:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل عدد من المحال التجارية في سوق شعبية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق متوسط اندلع داخل عدد من المحال التجارية بسوق النصر في مدينة الشعلة غربي بغداد.

ويشهد العراق حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح في بعض الحالات.

وتُعزى معظم تلك الحرائق الى التماس الكهربائي بسبب فوضى خطوط السحب من المولدات الاهلية، والأسلاك المتهالكة والقديمة من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية.