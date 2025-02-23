بنزيما يعادل رقم رونالدو في الدوري السعودي

2025-02-23 09:10:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

عادل الفرنسي كريم بنزيما قائد اتحاد جدة عدد أهداف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعدما سجل هدفا رابعا لفريقه ضد الهلال ليفوز العميد 4-1.

ونجح بنزيما في هز شباك الزعيم بهدف رائع في الدقيقة 86 بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء.

ورفع نجم ريال مدريد السابق رصيده بذلك إلى 16 هدفا ليتساوى مع رونالدو في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

كما عزز بنزيما صدارته لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي، بواقع 23 هدفا، حيث سجل 16 وصنع 7.