فليك: لم نخض مباراة جيدة والمهم حصد النقاط الثلاث

2025-02-23 09:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه لم يقدم أفضل أداء له خلال الانتصار بنتيجة (2-0) على أرض لاس بالماس، ضمن الجولة 25 من الليجا.

لكنه شدد على أهمية حصد النقاط الثلاث "التي تساعد الفريق في مواصلة مشواره نحو لقب الليجا".

وقال فليك خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لم نخض مباراة جيدة للغاية، لكننا فزنا 2-0 وهذا هو الأهم. تحقيق النقاط الثلاث يجعل العودة أسهل".

وتابع: "في الاستراحة، أوضحنا بعض الأمور للاعبين حول ما يجب تحسينه، وأعتقد أنهم استجابوا بشكل جيد".

وشدد: "نحن سعداء بالفوز لكن الأداء لم يكن على المستوى الذي نطمح إليه. لا يزال أمامنا الكثير لنطوره، ولكن الأهم أننا نحافظ على صدارة الليجا".

وأضاف المدرب الألماني أن فريقه عانى من بعض المشكلات خلال المباراة، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة ودقة التمريرات.

وقال: "افتقدنا السيطرة على الكرة، ولم نلعب بالطريقة التي نرغب بها. ارتكبنا العديد من الأخطاء في التمرير، خاصة في الشوط الأول، حيث واجهنا صعوبات أكثر من المعتاد".

كما أشاد فليك بالدور الذي لعبه البدلاء في تغيير مجريات اللقاء، وصرح: "التبديلات كانت فعالة... لقد قدموا لنا الكثير وساهموا في تحسين الأداء".