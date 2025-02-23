2025-02-23 09:15:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو مجلس النواب، حيدر المطيري، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، إلى إرسال فريق وزاري متخصص للوقوف على أسباب ارتفاع حالات الفشل الكلوي في ناحية الشوملي التابعة لقضاء جنوب بابل.

وقال المطيري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ناحية الشوملي جنوبي بابل، شهدت مؤخرا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الفشل الكلوي، مما أدى إلى معاناة خاصة للكثير من العوائل".

وأضاف أن "الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة يستدعي إرسال فريق وزاري متخصص للوقوف على أسباب هذه الزيادة، سواء كانت مرتبطة بالماء أو الهواء أو التربة، بهدف تقديم إجابات موضوعية بشأن الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض الذي أثقل كاهل العديد من العوائل الفقيرة، خاصة أن الحالات شملت مختلف الفئات وفق البيانات المتوفرة لدينا".

وأشار إلى أن "ارتفاع معدلات الفشل الكلوي في ناحية الشوملي يثير الكثير من علامات الاستفهام ويدق ناقوس الخطر، مما يتطلب وجود فريق متخصص لدراسة الأسباب المباشرة، خاصة مع وجود تكهنات بأن جودة المياه المستخدمة للشرب قد تكون أحد الأسباب"، مؤكدا "بوجود تقرير علمي يمكن أن يجيب عن العديد من التساؤلات، ولذلك فإن هذا الموضوع بالغ الأهمية من أجل معالجة هذا المرض، خصوصًا مع تزايد أعداد الإصابات يومًا بعد آخر".

وعلى الصعيد نفسه سجلت مراكز غسيل الكلى الرئيسية في ديالى زخماً بأعداد المرضى المصابين بالفشل الكلوي، حيث وصل العدد الى اجراء أكثر من 500 عملية غسل اسبوعياً، في وقت فشلت فيه الجهات الحكومية بمعرفة اسباب الانتشار.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حالات الاصابة بالفشل الكلوي مرتفعة في ديالى ولدينا عدة مراكز رئيسية لإجراء غسيل الكلى تصل الى 500 عملية غسيل اسبوعيا وربما تزداد في بعض الاحيان".

واكد "وجود سيارات اسعاف مخصصة لنقل المصابين من منازلهم الى المركز لإجراء غسيل الكلى واعادتهم مجانا في بعقوبة ونسعى الى توفير كل العلاجات المناسبة لكن غسيل الكلى يبقى علاج مؤقت بانتظار تامين متبرع لإجراء عملية زرع الكلى باعتباره الحل الامثل".