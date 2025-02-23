النقل: قرب افتتاح أولى ساحات التجزئة في مداخل بغداد

2025-02-23 09:15:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تقترب وزارة النقل من إنجاز المرحلة الأولى لمشروع ساحات التجزئة في مداخل العاصمة لغرض خفض زخم الشاحنات والتخفيف من الزحام المروري. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـالصباح وتابعته الاقتصاد نيوز، إن مشروع ساحات التجزئة يعدُّ أحد المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، إذ سيؤمن استقبال الشاحنات المحملة بالبضائع من محافظات كركوك وصلاح الدين وواسط وبابل والأنبار في مداخل مدينة بغداد. وأضاف أن الأعمال تجري بوتيرة متصاعدةٍ من أجل تحقيق الهدف من إنشاء تلك الساحات في تقليص زخم الشاحنات القادمة نحو مدينة بغداد، فضلاً عن إتمام عملية التبادل بصورة مثالية داخل تلك الساحات. وأوضح الصافي أن ساحة مدخل اليوسفية انبار ـ بابل ـ بغداد التي تبلغ مساحتها 400 دونم شهدت نسب إنجاز متقدمة، ووصلت إلى مراحلها النهائية وسيتم افتتاحها خلال المدة القليلة المقبلة لتكون صرح معماري في مداخل العاصمة، إذ تم الانتهاء من أعمال الأرصفة وربط الإنارة وإكساء الشوارع الداخلية للمشروع، كما تم الانتهاء من بناء غرف الاستراحة لسائقي الشاحنات والموازين الجسرية، وهي تمثل المرحلة الأولى لإنطلاق هذا المشروع. وبخصوص ساحة التاجي مدخل بغداد ـ صلاح الدين، أكد الصافي أنها وصلت إلى نسب إنجاز تجاوزت 40 بالمئة للمرحلة الإولى، بعد إضافة مساحة 90 دونماً للمساحة الكلية. وأوضح أن هذه الساحات تمثل نظاماً معمولاً به دوليا، إذ لا يسمح للشاحنات الكبيرة بالتجوال داخل المدن حفاظاً على الطرق والجسور والإسهام بالتخفيف من الزحامات المرورية، فضلاً عن تقليل التلوُّث البيئي وتشغيل أيدي عاملة بأعداد كبيرة ورفد خزينة الدولة بالإيرادات المالية. وبين أن ساحات حولي بغداد سوف تضم مخازن مبردة حديثة ودار استراحة ومحطّة تعبئة وقود، فضلاً عن كافتيريات و مسقفات لسيارات الصالون. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام